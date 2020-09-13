Это экшен про самую популярную супергеройскую команду современности для PC, PS4 и Xbox One. Звучит как мечта детства, но есть нюансы (неприятные)

В Marvelʼs Avengers дают поиграть за Капитана Америка, Железного Человека, Тора, Халка и Черную Вдову. Marvelʼs Avengers позволяет собственными руками проделывать все то же самое, что и герои фильмов о «Мстителях» на киноэкранах. Капитан Америка швыряет щит, Тор орудует молотом, Черная Вдова прыгает ловчее всех (а еще метко стреляет), Железный Человек летает, отшучивается и бьет лучами из репульсоров. А Халк, как и следует Халку, крушит и швыряется камнями.

И Тор, и Железный Человек умеют летать. Но Железный Человек все же комфортнее чувствует себя в воздухе Crystal Dynamics

Конечно же, у каждого Мстителя есть свои фирменные суперудары. К примеру, Железный Человек после заполнения специальной шкалы облачается в Халкбастер — громоздкий механический костюм, в котором можно сражаться с гигантами вроде того же Халка. Каждая суперспособность сопровождается грохотом, спецэффектами и ощущением собственного превосходства над врагами, которые вздумали тягаться с величайшими героями Земли (а также важнейшей интеллектуальной собственностью Marvel).

Ролик с игровым процессом Marvelʼs Avengers PlayStation Россия

Признаться, Marvelʼs Avengers дарит какое-то труднообъяснимое удовольствие от того, как Тор призывает в руку волшебный молот, изничтожая по пути орды роботов. Или как Железный Человек резко взмывает в воздух, исполняет бочку — и обстреливает противников ракетами. Все-таки одно дело, когда это происходит в кино, совсем другое, когда направляешь Мстителей сам.

Однако Marvelʼs Avengers подводит то, что далеко не за всех Мстителей весело играть. Халк может показаться чересчур скучным и неповоротливым, особенно на фоне юркой Черной Вдовы. С Тором похожая проблема — по крайней мере, пока не прокачать ему суперумения. Если честно, боям в целом недостает плавности из игр серии Batman Arkham, в которых сражения со стороны выглядят так, будто над ними поработал режиссер-постановщик. А еще в Marvelʼs Avengers удары по врагам не ощущаются так, как этого бы хотелось — будто Мстители не раскручивают на шестеренки роботов-убийц, а кидаются тряпичными куклами.