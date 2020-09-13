Вышла Marvelʼs Avengers — однообразная, но небезнадежная игра о команде Мстителей Зато получилось неплохое супергеройское кино!
Это экшен про самую популярную супергеройскую команду современности для PC, PS4 и Xbox One. Звучит как мечта детства, но есть нюансы (неприятные)
В Marvelʼs Avengers дают поиграть за Капитана Америка, Железного Человека, Тора, Халка и Черную Вдову. Marvelʼs Avengers позволяет собственными руками проделывать все то же самое, что и герои фильмов о «Мстителях» на киноэкранах. Капитан Америка швыряет щит, Тор орудует молотом, Черная Вдова прыгает ловчее всех (а еще метко стреляет), Железный Человек летает, отшучивается и бьет лучами из репульсоров. А Халк, как и следует Халку, крушит и швыряется камнями.
Конечно же, у каждого Мстителя есть свои фирменные суперудары. К примеру, Железный Человек после заполнения специальной шкалы облачается в Халкбастер — громоздкий механический костюм, в котором можно сражаться с гигантами вроде того же Халка. Каждая суперспособность сопровождается грохотом, спецэффектами и ощущением собственного превосходства над врагами, которые вздумали тягаться с величайшими героями Земли (а также важнейшей интеллектуальной собственностью Marvel).
Признаться, Marvelʼs Avengers дарит какое-то труднообъяснимое удовольствие от того, как Тор призывает в руку волшебный молот, изничтожая по пути орды роботов. Или как Железный Человек резко взмывает в воздух, исполняет бочку — и обстреливает противников ракетами. Все-таки одно дело, когда это происходит в кино, совсем другое, когда направляешь Мстителей сам.
Однако Marvelʼs Avengers подводит то, что далеко не за всех Мстителей весело играть. Халк может показаться чересчур скучным и неповоротливым, особенно на фоне юркой Черной Вдовы. С Тором похожая проблема — по крайней мере, пока не прокачать ему суперумения. Если честно, боям в целом недостает плавности из игр серии Batman Arkham, в которых сражения со стороны выглядят так, будто над ними поработал режиссер-постановщик. А еще в Marvelʼs Avengers удары по врагам не ощущаются так, как этого бы хотелось — будто Мстители не раскручивают на шестеренки роботов-убийц, а кидаются тряпичными куклами.
Пожалуй, сюжет — главная причина сыграть в Marvelʼs Avengers
Во-первых, из-за пандемии коронавируса в этом году не было ни одного фильма Marvel, а многие уже успели соскучиться (просто напоминаем: в ноябре выходит сольная картина о Черной Вдове).
Во-вторых, Мстителей в общем сборе на киноэкране после прошлогоднего «Финала» мы все равно увидим еще нескоро. Marvelʼs Avengers поможет не соскучиться и пережить еще одно приключение любимой команды.
В-третьих, сюжетные ролики в игре вполне себе на уровне ранних фильмов киновселенной Marvel: смешные, легкомысленные и неизменно обнадеживающие.
В-четвертых, в Marvelʼs Avengers появляется американка с пакистанскими корнями Камала Хан, она же супергероиня Мисс Марвел — ее в киновселенной пока нет. Она умеет растягивать части своего тела — руки, ноги, может даже увеличиваться в размерах.
Сперва наивная Камала смотрит на Мстителей как фанатка Marvel. В самом начале игры она их боготворит: пишет фанфики, восторгается, буквально заглядывает кумирам в рот. В результате инцидента, связанного со Мстителями, она получает способности к изменению пропорций своего тела и становится Нелюдем. То есть человеком с суперсилой, полученной под воздействием терригенового тумана. Из-за этого же инцидента команду Мстителей разгоняют и лишают всех почсетей: так герои становятся изгоями. Города превращаются в фильтрационные лагеря, в которых роботы вламываются в квартиры с проверками, выискивая Нелюдей.
Именно обаятельной Камале предстоит заново собрать Мстителей и разобраться со злодеями. А еще за Мисс Марвел очень весело играть: она подвижная, да и ее способности выглядят впечатляюще — нет ничего лучше, чем выдать затрещину роботу длинной-предлинной рукой через половину уровня.
В Marvelʼs Avengers можно играть с друзьями, но не факт, что вам захочется
Marvelʼs Avengers условно делится на две части — сюжетную кампанию и миссии для игры по сети (поддерживается до четырех человек). Сюжетная кампания займет около 11 часов, за это время вам дадут опробовать каждого Мстителя по несколько раз. Уровни по большей части линейные, хотя есть и большие карты с побочными заданиями. Главная проблема сюжетной кампании, да и мультиплеерных миссий тоже — в однообразии.
Главным героям предстоит скакать по бесконечным лабораториям, фабрикам и пустыням. Сражаться в основном нужно с роботами, которые быстро приедаются. Задания на миссиях тоже не то чтобы изобретательные: нужно защищать от врагов контрольные точки, ломать важные объекты и отбивать волны противников.
Мстители, по идее, должны бороться с угрозами планетарного масштаба. Но в Marvelʼs Avengers они просто дергают рубильники на скорость. Продолжать играть хочется в основном из-за увлекательных сюжетных роликов. В мультиплеере же нет и этого, вы просто раз за разом изничтожаете роботов и злобных охранников. Ну да, возможность поиграть с друзьями все делает лучше — но какой бы сплоченной ни была ваша компания, как бы вы ни восторгались возможностью примерить роль, допустим, Капитана Америка, однообразие уровней, врагов и заданий рано или поздно убьет любой интерес.
При этом Marvelʼs Avengers скроена как типичная онлайн-игра. Тут нужно подбирать экипировку с врагов, шариться по ящикам с ценными предметами и покупать их у торговцев. Только смысла в обновках не так много, влияние экипировки на параметры персонажа не слишком заметно. Да и на внешнем виде героев эти предметы в большинстве случаев не отражаются. А раз так, то в чем смысл раз за разом перепроходить одни и те же миссии, которые успевают утомить еще в сюжетной кампании?
Marvelʼs Avengers — это игра-сервис. А это значит, что ее будут постоянно обновлять и перекраивать, отталкиваясь от пожеланий фанатов
Вполне возможно, что через год этот текст будет неактуален, потому что создатели уже переработают проблемные моменты. Как минимум авторы обещают добавлять новых играбельных героев и миссии в течение нескольких следующих лет.
Сейчас же Marvelʼs Avengers не стоит покупать за полную стоимость. Наш совет — дождитесь скидок и первых крупных обновлений. Но даже с учетом скидок не стоит ждать от игры откровений — это совсем не Batman Arkham и уж точно не расхваленная нами Marvelʼs Spider-Man (2018).
Если хочется супергероики, лучше придержать деньги и присмотреться к Marvelʼs Spider-Man: Miles Morales, самостоятельному сюжетному дополнению для все той же Marvelʼs Spider-Man. Особенно если планируете в ближайшее время купить PS5. Miles Morales выйдет в конце 2020-го на PS5 — там и новые технологии можно опробовать, и сама игра, скорее всего, будет удачнее.