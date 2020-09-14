Шакил ОʼНил станцевал с сыном под Моргенштерна. Разумеется, в тиктоке

Знаменитый американский баскетболист Шакил ОʼНил сплясал под песню Моргенштерна «Ice». Ну то есть как станцевал: в ролике спортсмен смотрит в камеру, улыбается и слегка дрыгает руками и ногами в такт музыке.

Видео с ОʼНилом выложил в тиктоке его сын Шакир, с которым они регулярно под что-то танцуют. Шакир также поучаствовал в записи ролика.

Как отмечает The Flow, ленивые танцы под «Ice» Моргенштерна — это новый флешмоб, песню заметили в англоязычном сегменте тиктока. По ссылке можно найти множество тиктоков с танцующими американскими подростками.