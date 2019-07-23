В Бельгии проходит «Tomorrowland» — один из крупнейших фестивалей электронной музыки. На нем выступил не только Витас (да!), но и баскетболист Шакил ОʼНил, также известный как диджей Diesel. ОʼНил — большой любитель электронной музыки, а — неотъемлемая часть многих концертов. Но когда в круг выходит двухметровый мускулистый баскетболист, все остальные меркнут на его фоне.

А вот как выглядело выступление ОʼНила на «Tomorrowland».

Tomorrowland