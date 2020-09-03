В новой Mario Kart нужно ездить на настоящей радиоуправляемой машинке. По своей комнате. С друзьями. У которых тоже машинки!

Компания Nintendo анонсировала Mario Kart Live: Home Circuit — гоночную игру, в которой нужно водить настоящие радиоуправляемые машинки с помощью консоли Nintendo Switch.

Nintendo

Как это работает: в машинку, которая идет в комплекте с Mario Kart Live, встроена камера. Она в реальном времени передает изображение на экран приставки. Виртуальный гоночный карт в точности повторяет движения радиоуправляемой машинки. Switch же, в свою очередь, создает дополненную реальность: добавляет к транслируемому изображению соперников, бонусы и разметку. Прокладывать трассы и расставлять разметку можно самому. Главное, чтобы по этой поверхности мог проехать игрушечный карт.

Mario Kart Live: Home Circuit рассчитана на четверых игроков. Это значит, что к заезду смогут присоединиться ваши друзья — только у них должны быть свои радиоуправляемые машинки. Местоположение и маневры этих машинок будут отображаться у всех участников гонки.

Mario Kart Live выйдет на Nintendo Switch уже 16 октября. Стоимость игры — $99,99 долларов (примерно 7,5 тысяч рублей по текущему курсу). В комплекте с Mario Kart Live идет только одна радиоуправляемая машинка. На старте будут доступны машинки с фигурками Марио и его брата Луиджи.