Куда спешит водопроводчик Марио? Тест «Медузы» про главные ретро-игры для приставок

Спустя 25 лет Sony выпускает мини-версию классической PlayStation. Год назад такой же трюк проделала компания Nintendo, выпустив мини-версию классической Super Nintendo Entertainment System. На всех ретро-приставках предустановлены великие игры прошлого, о которых современные дети, может, и не слышали. «Медуза» предлагает пройти тест и вспомнить первую часть Tomb Raider, начало приключений Марио, бандикута по имени Крэш и еще много чего. Хэштег ностальгия!