шапито

Фанаты Марио никогда не могли понять, что на голове у человекоподобного гриба Тоада. Есть ответ!

Polygon
13:00, 6 февраля 2018

В серии игр про Марио есть персонаж Тоад — человекоподобный гриб, слуга принцессы Пич, помогающий главным героям. Как и положено грибу, у Тоада на голове что-то вроде шапки в форме полусферы. Или это часть его головы?

Тоад
Shesez / YouTube

В поисках ответов фанаты серии даже изучали модели Тоада в разных играх, «залезая» камерой под шляпку. Как оказалось, разработчики никогда не рисовали внутри цельную голову — хотя у персонажей, которые носят головные уборы, можно увидеть границу между головой и шляпой.

Исследование головы Тоада в разных играх
Shesez

В феврале 2018 года продюсер игры Super Mario Odyssey Ёсиаки Коидзуми дал официальный ответ: у Тоада действительно такая форма головы. При этом продюсер не смог пояснить, почему у Марио есть соски, но нет пупка.

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