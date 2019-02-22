Тезка главного врага Марио и Луиджи возглавит американское отделение Nintendo. Теперь все шутят о его злодейских планах!

Nintendo с 1980-х годов выпускает видеоигры о братьях-водопроводчиках Марио и Луиджи. На протяжении десятилетий они мешали планам злодея Боузера, который то и дело похищал принцесс. Посмотрите на него:

Но в 2019 году все может измениться — ведь вскоре Боузер возглавит американское отделение Nintendo.

21 февраля компания объявила, что новым президентом Nintendo of America станет бизнесмен Даг Боузер — тезка главного врага отважных водопроводчиков. Конечно, игроки тут же принялись шутить об этом!

Пользователи даже нашли фотографию будущего главы Nintendo of America в образе Боузера.

А еще, как выяснилось, Даг Боузер выкладывал в свой твиттер вот такие снимки. Как-то по-злодейски, не правда ли?

Все окончательно встало на свои места после фотографии Дага Боузера, сделанной в самом начале его карьеры в Nintendo.

Кажется, Марио и Луиджи действительно придется несладко.