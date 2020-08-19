Билл Мюррей следит за мужем своей дочери в новом фильме Софии Копполы «Последняя капля» Трейлер!

Apple TV и киностудия A24 опубликовали трейлер нового фильма Софии Копполы «Последняя капля» («On the Rocks»). Главные роли в картине сыграли Билл Мюррей, Рашида Джонс («Социальная сеть» и «Парки и зоны отдыха») и Марлон Уайанс («Реквием по мечте», «Очень страшное кино»). Фильм выйдет на сервисе Apple TV+ в октябре 2020 года.

Apple TV

Главная героиня картины — замужняя женщина по имени Лаура (Рашида Джонс). Она думает, что счастлива в браке, но в какой-то момент начинает замечать, что ее муж Дин (Марлон Уайанс) все чаще остается в офисе с новой коллегой. Отец Лауры (Билл Мюррей) предлагает проследить за Дином. Герои отправляются на эту спецоперацию — и узнают много нового о собственных отношениях.