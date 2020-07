Билл Мюррей накричал на огромного плюшевого медведя. И все из-за любви к бейсболу

Билл Мюррей — большой фанат бейсбольного клуба «Чикаго Кабс». Чтобы поддержать любимую команду и других болельщиков, он записал в своем сарае видео, в котором вместе с гигантским плюшевым медведем поет бейсбольный гимн «Take Me Out to the Ball Game». Ну то есть как поет… По большей части Мюррей просто кричит на бедного медведя и периодически трясет его. Крики продолжались около минуты. Увы, актер не пояснил, откуда у него такой роскошный плюшевый медведь, и почему прячет его в сарае.













