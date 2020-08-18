Сечин подарил Путину бутылку нефти. А ведь мог бы и корзинку с колбасой

Глава «Роснефти» Игорь Сечин встретился с Владимиром Путиным и подарил ему бутылку нефти. Случился такой диалог:

Сечин: Сегодня с большой радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения с потрясающими характеристиками. Содержание серы — 0,02%.

Путин: Как на Ближнем Востоке?

Сечин: Это премиальная нефть, одна из лучших в мире. Лучшая в мире.

Путин: Как ближневосточная.

Сечин: Лучше даже.

Путин: Конечно, лучше.

Сечин: Конечно, лучше — наша.

Странно, что глава «Роснефти» не вручил Путину корзинку с колбасой — это традиционный подарок от Сечина, который тот отправляет друзьям и партнерам по бизнесу. Колбасу эту производят в специальном цеху из мяса зверей, убитых на охоте самим Сечиным. На корзинках есть этикетка с надписью «От Иваныча» (отчество Игоря Сечина — Иванович).