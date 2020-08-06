Кировский телеканал выпустил репортаж об открытии биотуалетов. И он даже слишком похож на ролик вымышленного депутата Наливкина

Отделение телеканала «Россия-1» в Кировской области, ГТРК «Вятка», выпустило репортаж о том, что в Кирове открыли биотуалеты на конечных остановках общественного транспорта. Телеканал показал сюжет еще 30 июля, но в соцсетях на него обратили внимание только в начале августа.

Репортаж, по мнению многих зрителей, получился грустным. Сперва корреспондентка телеканала сообщила, что первые посетители «по достоинству» оценили туалеты, предназначенные для водителей и кондукторов автобусов. Один из кондукторов рассказала, что сотрудники транспортной компании ждали туалеты еще зимой, поскольку «мучились» и ходили вместо туалета «за гаражи, по кустам, везде». По ходу сюжета корреспондентка уточнила, что зайти в эти туалеты смогут «далеко не все», а только водители и кондукторы. Для остальных есть биотуалеты в парках.

5 августа о сюжете ГТРК «Вятка» написали популярные телеграм-каналы. Над репортажем пытались шутить: «Новости сверхдержавы», «Чувствуется величие», «Ну наконец-то комфортная городская среда», «Хроники вставания с колен». А 6 августа о репортаже высказался политик Алексей Навальный: он назвал открытие туалетов «настоящим прорывом». После этого сюжет без объяснения причин убрали с сайта ГТРК «Вятка» (кэш).

Репортаж стали сравнивать с видеороликами вымышленного депутата Виталия Наливкина — сатирического персонажа, который борется с коррупцией и «улучшает» жизнь жителей Уссурийска. Пользователи соцсетей, в частности, увидели сходство с его роликом о городских туалетах. «Берут с нас пример!» — согласился Наливкин (возможно, это не официальный аккаунт).

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