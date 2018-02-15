В поселке Пушкинские горы Псковской области 13 февраля торжественно открыли забор вокруг школы-интерната. Ограждение установили местные жители и сотрудники школы, так как областное правительство на протяжении семи лет не могло выделить учреждению деньги на забор. Горбыль, из которого собрали временный забор, отдали местные предприниматели.

Красную ленточку на калитке перерезал директор школы Аркадий Васильев и председатель областного профсоюза Ульяна Михайлова.

«Мы очень рады, что строительство закончено. Мы все понимаем, что такое сооружение — это временная мера. Безусловно, в центре поселка Пушкинские Горы ограждение для школы должно быть другим», — сообщил Васильев. Он добавил, что администрации школы все же удалось получить от властей деньги на строительство постоянного забора. Его планируют установить весной 2018 года.

Временный забор пришлось установить из-за предписания суда: с 2011 года районная прокуратура требует, чтобы у школы-интерната появилась ограда (согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям вокруг школ обязательно должен быть забор). Судебные приставы предписали школе установить забор до 22 января 2018 года. Если бы сотрудники школы не установили забор, директору грозила административная или уголовная ответственность за неисполнение решения суда.