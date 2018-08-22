шапито
В России любят перерезать красные ленточки. И торжественно открывают все, что попадется под руку Внутри: школьный забор, фонарь и даже скамейки
Асфальт во дворе
В Канске Красноярского края председатель ТСЖ торжественно открыла асфальт на придомовой территории. Сначала она рассказала, что асфальта во дворе пятиэтажки не было 44 года, а затем попыталась разрезать ленточку не с той стороны — стоя спиной к жильцам. Но обошлось.
Фонарь
Глава Оленинского района Тверской области Олег Дубов торжественно открыл фонарь в селе Холмец. Правда, фонарь светил не туда. Жители начали возмущаться, в ответ Дубов их обматерил и назвал «мини-майданом пьяных дачников».
Школьный забор
В поселке Пушкинские горы в Псковской области торжественное открытие забора вокруг школы-интерната обошлось без участия местных властей — церемонию устроили директор школы и председатель областного профсоюза. Забор построили из горбыля волонтеры, потому что власти не давали денег на него семь лет. Торжественное открытие состоялось в феврале 2018 года, а уже в марте прошел аукцион на строительство нормального, металлического забора — судя по документам в закупках, его должны были возвести к началу лета.
Скамейки
В 2017 году в Краснодарском крае торжественно открыли сразу две скамьи. Одну, с USB-портами для зарядки телефонов и планшетов, открывал мэр Сочи Анатолий Пахомов (он еще прогнал волонтера, который пытался помочь с разрезанием ленты: «В телевизор все хочешь? Отойди, не надо этого делать»).
Другую скамейку, в Тамани, открывал депутат Госдумы Николай Валуев. Ее особенность — в том, что она смотрит на строившийся тогда мост в Крым.
ПАЗик
В Сыктывкаре в октябре 2016 года торжественно запустили «автобус здоровья». От обычных рейсовых автобусов он отличается оформлением — снаружи и изнутри ПАЗик призывает людей вести здоровый образ жизни. В церемонии открытия автобуса участвовал министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин.
Через полтора года «автобус здоровья» помял припаркованную у обочины машину. Никто не пострадал.
Невидимую остановку
Еще одна история из Коми. В селе Корткерос в сентябре 2015 года торжественно открыли автобусную остановку, которую очень сложно заметить.
Через несколько дней ее демонтировали, а спустя еще почти год сообщили, что остановку поставят заново (на этот раз — с урнами и скамейками). Появилась ли в итоге остановка, неизвестно.
Колонку с водой
В Томске в августе 2017 года перерезали красную ленту перед колонкой. Мэр города Иван Кляйн, участвовавший в церемонии, демонстративно выпил воду из колонки. И почувствовал запах железа. Как рассказали в сюжете местных «Вестей», местных жителей это не смущает, — главное, что есть вода.
Лестницу
В Санкт-Петербурге в октябре 2015 года торжественно открыли лестницу в здании Центра внешкольной работы. В церемонии участвовали представители «Молодой гвардии», которые подчеркивали, что их лидер активно помогал с ремонтом перил и ступеней.
Мусорные баки
В августе 2017 года с разницей в два дня в Новокузнецке и поселке Мирный (Тверская область) торжественно открыли мусорные контейнеры. В Мирном ленточку перерезал глава Оленинского района Олег Дубов — тот самый, который год спустя обматерил возмущенных фонарем людей.
Пустое место
В сентябре 2014 года режиссер Никита Михалков приехал в Нижний Новгород открывать скульптуру дяди Степы. Но саму скульптуру к этому моменту доделать не успели, поэтому Михалков торжественно открыл пустое место.