В России любят перерезать красные ленточки. И торжественно открывают все, что попадется под руку Внутри: школьный забор, фонарь и даже скамейки

В 2017 году в Краснодарском крае торжественно открыли сразу две скамьи. Одну, с USB-портами для зарядки телефонов и планшетов, открывал мэр Сочи Анатолий Пахомов (он еще прогнал волонтера, который пытался помочь с разрезанием ленты: «В телевизор все хочешь? Отойди, не надо этого делать»).