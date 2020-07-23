Так, лего-Bugatti уже было, лего-Nintendo тоже… Осталось выпустить лего-рояль. И чтобы на нем можно было сыграть!

Компания LEGO анонсировала мини-рояль — и да, на нем действительно можно сыграть! Набор состоит из 3662 деталей. У рояля 25 клавиш, каждая со своим молоточком. Кроме того, есть специальная подставка для нот и небольшой стул с регулируемой высотой.

Brick Fanatics

Чтобы сыграть на рояле самому, его нужно подключить к телефону и специальному приложению LEGO. В этом режиме доступно пять произведений: при нажатии любой клавиши звучит нужная нота выбранной композиции. Или же можно включить функцию автовоспроизведения, тогда клавиши будут нажиматься сами по себе.

LEGO

Набор поступит в продажу уже 1 августа. Стоимость лего-рояля составит примерно 29 тысяч рублей.