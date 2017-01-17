Кембриджский университет открыл вакансию лего-профессора

Кембриджский университет ищет лего-профессора. Правда, чтобы попасть на эту работу, недостаточно уметь хорошо строить ракеты из лего — нужно иметь собственные исследования в области игр, а также обладать лидерскими качествами.

Будущий профессор будет работать в Центре изучения игр в области образования, развития и преподавания, который был создан фондом «Лего» на базе педагогического факультета университета. Организация изучает значение игр в образовании, а также влияние игрового подхода на развитие самоконтроля, командной работы и мышления у детей.

Соискателю обещают «конкурентоспособную» зарплату, а также все льготы, которые получают профессора Кембриджа.

Фото в анонсе: Lego