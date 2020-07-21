Вышел первый выпуск реалити-шоу «The Sims Sparkʼd», где игроки в The Sims соревнуются друг с другом Мы его посмотрели — и теперь рассказываем, что там творилось
Издатель Electronic Arts запустил реалити-шоу по мотивам игры The Sims — «The Sims Sparkʼd». Это соревнование, в котором четыре команды пытаются создать необычную сим-семью и удивить жюри. Победители получат 100 тысяч долларов, а зрители — еще одно увлекательное шоу на вечер. Выпуски выходят в ютьюбе каждый понедельник на английском языке (но есть возможность посмотреть с автопереводом). Всего в первом сезоне будет четыре выпуска. Журналистка «Медузы» Наталья Гредина насладилась пилотным выпуском «The Sims Sparkʼd» и теперь рассказывает, как устроено шоу.
Для кого эта передача?
Любите шоу вроде «Проект подиум» на телеканале Lifetime или «Новое имя в моде» на Netflix? Тогда проект «The Sims Sparkʼd», который в России можно посмотреть на ютьюбе, точно вам понравится. Это соревнование профессиональных игроков в The Sims. Да, такие бывают! Участники выполняют различные задания в командах по три человека. Победители получат приз в 100 тысяч долларов.
А судьи кто?
Игру участников оценивает жюри. В него входят певица Тейлор Паркс (по совместительству соавтор песни Арианы Гранде «Thank you, next!»), блогер и обозреватель BuzzFeed Келси Импиччике и разработчик The Sims Дэйв Миотке. Ведущий шоу — финалист передачи «Американский идол» Рэйвон Оуэн.
Расскажите об игроках!
Что касается участников, то все они — блогеры-тысячники, специализирующиеся в основном на игре The Sims. Вот кто, например, входит в команду «Гном»: EnglishSimmer (284 тысячи подписчиков в ютьюбе), Plumbella (492 тысячи) и Simproved (78 тысяч). Simproved, к слову, особенно хороша в строительстве домов.
Другие команды называются «Коровье растение», «Кролик-морозилка» и «Ллама».
Как зовут участников остальных команд
Команда «Коровье растение»:
Littlesiha (669 тысяч подписчиков, она также специализируется на игре Just Dance), Doctor Ashley (35 тысяч) и Steph0sims (542 тысячи).
Команда «Кролик-морозилка»:
XUrbanSimsX (435 тысяч), SpringSims (25 тысяч) и DeeSims (124 тысячи).
Команда «Ллама»:
Xmiramira (97 тысяч подписчиков), SimLicy (257 тысяч подписчиков) и DrGluon (17 тысяч подписчиков).
Что происходит в шоу?
Задания заключаются не только в том, чтобы эффектно убить сима или как-то ухудшить его жизнь (а многие намеренно издеваются над своими персонажами!). В первую очередь судьи смотрят на изобретательность игроков. В каждой тройке распределены роли: есть стилист, архитектор и автор сценария. Первый придумывает симам образы, второй строит жилище, третий решает, кто кому и кем приходится, а также определяет, по каким законам будет развиваться жизнь этой сим-семьи. На все это команде отведено ограниченное количество времени. К примеру, на первое задание дали всего полтора часа.
Участников попросили создать семью по ассоциации с предметами, которые до этого им удалось выиграть в реальном забеге. В случае команды «Ллама» этими предметами стали удочка, игрушечная гитара и мыльные пузыри. Из этого набора получилась такая история: бедный отец-рыбак пытается накопить денег, чтобы купить дочери-гитаристке билет на концерт группы «Парни-пузыри». Но ему мешает сварливая хозяйка дома, требующая денег за аренду.
И чем все закончилось?
Второе (решающее!) задание оказалось более сложным. За пять часов участники должны были создать семью из четырех симов. Придумать ее историю, снять и озвучить видеопрезентацию. Важный момент: победитель соревнования не только остается в шоу; его сим-семью добавят в The Sims 4, то есть она станет доступна пользователям по всему миру. Проигравший же покидает шоу.
В процессе участникам объявили, что они должны вплести в свои сценарии истории из семей-соперников. Кроме того, всех героев расселили по разным районам сим-вселенной. В итоге победила команда «Гном» с трогательным рассказом о семье, члены которой пережили развод, но при этом все равно остались друзьями. Проигравшая команда «Кролик-морозилка» отправилась домой.