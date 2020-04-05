Nintendo

Animal Crossing: New Horizons вышла на Nintendo Switch как нельзя вовремя — вокруг коронавирус, отпуска отменились, на улицу не выйти, с друзьями не встретиться. И тут появляется игра про райский остров с говорящими животными, в которой нужно обустраивать собственное поселение и летать к друзьям на соседние острова. С ними можно рыбу поудить, в лес с палаткой сходить или у костра посидеть. Можно даже медицинскую маску нацепить (на всякий случай, если уж очень страшно!).

Вот так Animal Crossing стала самой важной игрой момента. Здесь проводят отпуска и свадьбы, устраивают церемонии награждения и просто встречаются с близкими. Словом, занимаются всем тем, чего мы прямо сейчас лишены в реальной жизни.

Чем можно заняться в New Horizons IGN

Но чтобы хорошо отдыхать, нужно качественно вкалывать — именно этому учит New Horizons. Дело в том, что под симулятором отпуска скрываются симулятор рабского труда, симулятор взрослой жизни и симулятор обязательств.

Начнем с того, что Animal Crossing — это игра про финансовую кабалу. Хитрый енот-предприниматель Том Нук в самом начале игры выдает вам первую ипотеку на дом, а потом и вовсе превращает в мальчика на побегушках. Приходится самому обслуживать весь остров и его гостей. Обратите внимание: первую ипотеку, будут еще. А денег-то нет, вы вечно в долгах. Коллекторов Том Нук не пошлет, но мысль о выплатах все равно не даст спокойно спать по ночам.

И ведь хочется еще построить дом побольше, фасад обновить, садик разбить, электросамокат купить. Да и в условиях вечного ремонта существовать невозможно — срочно нужно навести уют и раздобыть деньги на персидский ковер в гостиную! А кресло-лягушку вы вообще видели? Надо сразу два заказывать! Плюс нельзя же вечно ходить в лохмотьях… Где там кошелек, беру модную гавайку, шорты, кеды и солнечные очки! Любому, кто когда-либо играл в The Sims, знакомы эти желания быстренько все переделать под себя. Но там были чит-коды на деньги, а тут все нужно зарабатывать самому.

Тот самый электросамокат. Увы, кататься на нем нельзя, вещь исключительно декоративная Nintendo

Конечно, многие предметы можно самому смастерить на верстаке, это бесплатно. Главное раздобыть подходящую инструкцию и собрать раскиданные по острову ресурсы: древесину, камни, руду. Но вам в любом случае придется работать. Номинально никакая это не работа — так, приятное хобби. В Animal Crossing можно рыбачить, ловить бабочек, откапывать окаменелости, собирать фрукты и ракушки, а потом продавать прихвостням Тома Нука. Еще можно играть на бирже РЕПЫ — закупить по 90 динь, это местная валюта, и через пару дней выгодно откупиться. Как говорится, запомните этот твит.

Торжественное открытие магазина празднуют всем островом Nintendo

По факту же что собирательство, что рыбалка, что путешествия на соседние острова за ресурсами превращаются в обязательную рутину и главный источник финансов. Однако везде есть нюанс. Идешь вот на золотую форель (стоит 15 тысяч диней!), а вытаскиваешь сапог. Но если выловить второй, можно хотя бы переобуться. За рыбалкой иногда проводишь час, два, три, четыре. Вроде никто не принуждает, но оторваться все равно невозможно. Внутриигровая рутина вызывает привыкание — и абсолютный восторг, когда, к примеру, в сачок попадается грозный паук-птицеед или гигантский водяной клоп.

При этом часть ваших находок пойдет не на продажу, а сумасбродному филину из местного музея. Чем больше уникальных рыб, насекомых и окаменелостей вы ему принесете, тем роскошнее будет выставка. Практического смысла в этом немного, но по залам так приятно гулять! И всегда можно похвастаться перед друзьями тем, какую редкую рыбу вы изловили и какого динозавра откопали.

Но не ждите, что коллекцию получится собрать за два-три дня. Animal Crossing рассчитана на то, чтобы играть в нее недели, месяцы, годы. Вот почему развитие острова проходит так медленно. Есть смена дня и ночи, а также времени года. Все это привязано ко времени, установленному в настройках Nintendo Switch. То есть если у вас вечер, то и в игре вечер. Время и сезон напрямую влияют на геймплей. Какую-нибудь крылатку можно выловить только в период с апреля по ноябрь. А условных махаонов нужно ловить в течение дня, ночью они все попрячутся.

Смотрите, это сельдяной король! Nintendo

Остров тоже живет по расписанию. День начинается со сводки новостей от Тома Нука — енот сообщает, кто приехал на остров, и что еще благодаря вашим усилиям тут успели отстроить или открыть. Строительство, к слову, длится ровно день, будьте добры подождать. Магазин закрывается ровно в 22:00, после этого работает только комиссионный ящик, куда можно складывать добычу (деньги придут позже). А по воскресеньям приезжает торговец репой. Ресурсы на острове заканчиваются, но восстанавливаются на следующий день.

Или вот с 1 по 12 апреля в игре празднуют Пасху — в гости прилетел заяц, спрятавший по всему острову разукрашенные яйца. Еще в апреле обещают празднование Дня Земли, но подробностей пока нет. В общем, вот такая синхронизация с реальным миром.

В туалете можно постелить ковер, сделать кровать из сена и велосипед рядом поставить. А самому нарядиться в костюм из пасхальных яиц. Предупреждаем: выглядит так себе Nintendo

Да, Animal Crossing легко обмануть, достаточно перевести время на Nintendo Switch. Но поступать так ни в коем случае не стоит — это просто испортит ваш опыт и сломает ритм игры. Эту неспешность просто нужно принять, как и то, что New Horizons необязательно каждый день уделять по три часа. Можно заскочить утром или вечером, полить цветы, пообщаться с островитянами, чуть порыбачить, купить-продать все необходимое, слетать к друзьям или отправить парочку открыток. Игра занимает ровно столько времени, сколько вы ей позволяете, — и это приятно.

Безусловно, кому-то Animal Crossing может надоесть всего за пару вечеров. Но важно помнить, что вы сами себе придумываете развлечения и цели, игра лишь обозначает общее направление. Она совершенно точно не подойдет тем, кто ищет в играх завершенности. Animal Crossing — это не столько даже игра, сколько процесс. И он от него либо получаешь удовольствие, либо нет, какого-то внятного финала тут не предполагается.

Кинофильм «Маяк» (2019). Режиссер Роберт Эггерс

Вот что удивительно: после 55 часов в New Horizons, а это больше двух недель ежедневной игры, хочется и дальше развивать свой остров, переманивать к себе жителей соседних поселений, рыбачить как не в себя, поливать тюльпаны в палисаднике у дома и продолжать двигать комоды в комнатах. Ах да, расплатиться наконец с Томом Нуком тоже было бы неплохо. И вот остается гадать, в чем же секрет новой Animal Crossing — то ли в самоизоляции, то ли в магии Nintendo. Мы так и не поняли, но здорово провели время. А для тех, кто хочет чего-то более традиционного, есть Doom Eternal — он тоже отличный.

Максим Иванов