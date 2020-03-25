id Software

20 марта на PC, PS4 и Xbox One вышла Doom Eternal — новая часть серии с почти 30-летней историей, посвященной изничтожению косорогих демонов. Журналист «Медузы» Максим Иванов больше 20 часов гулял по разрушенной Земле, Марсу и местной версии рая, а теперь рассказывает, почему у разработчиков, студии id Software, получился почти идеальный шутер.

Doom Eternal способна измотать буквально за полчаса. До такой степени, что руки уже не слушаются, сердце колотится, пот заливает лоб, а в глазах пляшут черти. Игра требует максимальной концентрации — тут нельзя стоять на месте, размышлять тоже некогда. Поблажек не дают. Иногда мозг даже не успевает сообразить, что именно происходит на экране. В такие моменты бой вытаскиваешь на чистых рефлексах.

Трейлер к выходу игры GameSpot Trailers

Одновременно чувствуешь себя и самым могучим, и самым уязвимым существом на свете. Ведь, с одной стороны, главный герой под вашим управлением так лихо откручивает чертям рога и отсекает им головы! И в то же время его может загрызть даже самый тщедушный демон. На этом противоречии и строится Doom Eternal.

Это предельно честная игра, которая доступнейшим образом объясняет, как правильно расправляться с агрессивными бесами. Ее дизайн устроен так, что игрок всегда находится в самом пекле сражения. Уровни — это, по сути, длинная череда арен, на которых против вас выпускают волны разнообразных врагов. Арены эти стали еще более просторными, комплексными и детализированными по сравнению с прошлой частью 2016 года выпуска.

id Software

Умения игрока постоянно испытывают, заваливая ордами рядовых демонов и мини-боссов. Поэтому первым делом нужно разобраться в собственных способностях и научиться их применять. Все элементы игры тесно взаимосвязаны. Главный герой может разорвать пополам любого черта по нажатию кнопки, но для этого тварь сперва нужно ослабить выстрелами. После этого из монстра выпадут очки здоровья.

Чтобы добыть немного брони, нужно ударить по врагу из огнемета (тут он зовется «Изрыгателем пламени»). А ради боеприпасов придется поорудовать бензопилой. Конечно, все эти бонусы раскиданы в том числе и на самих уровнях, но когда под рукой нет ничего полезного, остается лишь добывать ресурсы грубой силой.

id Software

Без двойного прыжка и уклонения в Doom Eternal тоже никуда, особенно на поздних уровнях. Кроме способностей стоит изучить и доступное оружие. Как и чем оно стреляет, что у него за дополнительные режимы. Например, после прокачки боевого дробовика из него можно будет стрелять очередями. Пулемет с помощью модификаций можно превратить в мобильную турель. Совершенно точно нужно освоить крюк, идущий в комплекте с супердробовиком — с ним можно в буквальном смысле порхать по уровню от врага к врагу. А еще гранаты! Одни осколочные, другие замораживают. К тому же, оружие нужно постоянно менять. Во-первых, патроны быстро заканчиваются. Во-вторых, некоторые типы противников, допустим, демонов с щитами, проще всего убить из стволов определенного типа, а именно — плазменного ружья.

Не меньше внимания игра советует уделить и изучению врагов. У каждого типа свои слабые стороны. Толстокожим какодемонам лучше всего закидывать в пасть гранаты — ну или зашвыривать туда ракеты. Но не приближайтесь, иначе цапнут. При встрече с дуболомом-пинки следует сразу же заходить ему за спину и стрелять в самое уязвимое место — мясистый розовый хвост.

Кроме умений, оружия и врагов полезно заучивать и геометрию уровней. Где тут спрятаны бонусы? А порталы или гравитационные трамплины нашли? Нет? Зря, наверняка где-то рядом! С их помощью можно запустить главного героя в воздух и красиво сбежать из особенно неуютной передряги, чтобы где-нибудь тут же откормиться на броне и очках здоровья.

id Software

Или вот демонические тотемы — крайне неприятная штука. Они усиливают и ускоряют бесов, те начинают двигаться еще быстрее, атаковать еще агрессивнее. И так, пока не обнаружишь и не уничтожишь хитро припрятанный тотем.

После пары часов игры Doom Eternal начинаешь воспринимать уже не как обычный шутер, а скорее как динамичные, злые, кровавые шахматы. Ведь каждый бой — это головоломка со множеством модификаторов, которую можно решить лишь при правильном подборе оружия, использования умений и своевременном отступлении. И решать эту головоломку нужно на лету. Игрок всегда находится на грани поражения, кажется, что еще чуть-чуть — и все! В итоге нервный азарт испытают даже те, кто будет просто наблюдать за сражением из-за плеча.

Doom Eternal как ни одна другая игра вознаграждает за усердие, смекалку и умение перестраиваться на ходу. От нее действительно можно устать за полчаса — для кого-то это несомненный минус. Но можно и словить нирвану от чувства единения с главным героем и ритмом игры. Главное — понять, как она работает. Это удивительное чувство, и его очень трудно передать на видео и уж тем более на скриншотах.

Еще в Doom Eternal все элементы дизайна направлены на усиление угара, взять хотя бы инфернальный саундтрек австралийского композитора Мика Гордона. Или вот дизайн уровней и персонажей, которые явно вызовут ностальгическую дрожь у фанатов газеты «Голос Вселенной» из начала 1990-х. Да и элементов типа перезарядки оружия и урона от падений с высоты тут просто нет. Вся суть — в веселье.

id Software

Doom Eternal — идеальный шутер: злой, сверхскоростной, при этом сбалансированный. Но как только дело доходит до акробатических головоломок, которых тут немало, все сразу же ломается. Они чем-то напоминают головоломки из «Принца Персии» или старых выпусков Tomb Raider. Проблемы те же — непонятно, за что можно зацепиться, а за что нельзя. Все время чуть-чуть не долетаешь до нужного выступа, падаешь в пропасть, злишься. Эти головоломки бесят хуже любого босса. По крайней мере, если проходить Doom Eternal на геймпаде (говорят, на клавиатуре играть удобнее).

Пожалуй, поругать можно и сюжет — правда, непонятно, за что именно. Он прост как три копейки, но в повествовании легко можно запутаться из-за обилия подробностей и контекста, за которым нужно идти в кодекс игры или в интернет.

Однако удовольствия это совсем не портит. В конце концов, фанаты с удовольствием изучат и игровую «Вики», и прочие ресурсы. Другим хватит и того, что главный герой по призванию мочит демонов. Doom Eternal все же не про сюжет. А остальное второстепенно — главное, стрелять тут как никогда весело. Итоговая оценка — 666 из 10!

Максим Иванов