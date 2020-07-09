Наконец-то реалити-шоу, которое хочется посмотреть! Участники создают в The Sims персонажей и ломают им жизнь ради 100 тысяч долларов

Издатель Electronic Arts анонсировал реалити-шоу по мотивам игры The Sims — «The Sims Sparkʼd».

12 участников будут соревноваться за 100 тысяч долларов. Как это выглядит: игрокам нужно создавать в The Sims персонажей, придумывать им истории и испытания, строить и обставлять дома. Чем больше драмы, неожиданных сюжетных поворотов и чем красивее постройки, тем лучше.

The Sims

Участников будет судить жюри из трех человек. Среди них певица Тейлор Паркс, блогер Келси Импиччич и разработчик The Sims Дэйв Миотке. Ведущий шоу — финалист передачи «Американский идол» Рэйвон Оуэн.

Первый эпизод «The Sims Sparkʼd» покажут на телеканале TBS уже 17 июля. Шоу также выйдет на ютьюб-канале BuzzFeed Multiplayer.

Всего в первом сезоне «The Sims Sparkʼd» будет четыре серии.