Сами не верим, что это пишем, но 15 июля Spotify все-таки запустился в России — его действительно уже можно скачать и использовать! Обычно в таких случаях говорят, что ушла эпоха, но лучше промолчать и просто показать реакцию россиян на запуск сервиса.

Начнем с грустного: аккаунты, посвященные ожиданию российского Spotify, попрощались со своими подписчиками.

Но не забыли всех поздравить.

После запуска Spotify Россию стало не узнать.

Spotify ждали ради системы рекомендаций. И не зря: теперь наконец-то можно нормально слушать Валерия Меладзе, Михаила Шуфутинского и Стаса Михайлова!

Однако у умной системы рекомендаций есть и свои минусы.

Видимо, именно ради плейлистов с Меладзе российские пользователи побросали другие музыкальные сервисы.

Впрочем, Spotify соблазнил далеко не всех. Некоторые еще держатся.

Многие сравнивают ажиотаж вокруг Spotify с очередями к открытию первого «Макдоналдса» в Москве.

Ну а мы тем временем решили не отставать от Spotify. Уже скоро там появятся наши еженедельные плейлисты. Нас давно об этом просили, и раз уж сервис наконец-то пришел в Россию, то нет смысла тянуть и дальше. Ждите!