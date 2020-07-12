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Massive Attack, Фейс, Агутин и «Лютик» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: возвращение Massive Attack, грустный Фейс, радостный Агутин, дуэт Нойза и Линды, а также отличные альбомы от Кейси Хилл и «Лютика». Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке».