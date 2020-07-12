Massive Attack, Фейс, Агутин и «Лютик» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: возвращение Massive Attack, грустный Фейс, радостный Агутин, дуэт Нойза и Линды, а также отличные альбомы от Кейси Хилл и «Лютика». Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке».
Massive Attack «Eutopia»
Долгожданный, аудиовизуальный триптих от грандов электроники, созданный при участии Young Fathers, Algiers и Сола Уильямса. Как водится, активистский — с политическими речами о проблемах современного общества и цитатами из философского трактата Томаса Мора «Утопия».
Face «Надежда»
Заявление в духе пушкинского «Я лиру посвятил народу своему», где через запятую перечисляются сфабрикованное голосование и незаконные уголовные преследования, Вера Брежнева и Ив Сен-Лоран, печаль о родине и неубиваемая надежда.
«Лютик» «Устала пить»
Подчеркнуто небрежные и ужасно приставучие куплеты под укулеле о том, что все плохо и даже алкоголь уже не спасает. За ироничной игрой в саморазрушение кроется важное общественное высказывание. Почитайте бегущую строку в видео.
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Кейси Хилл «I Believe In You»
Бывшая модель, работавшая на подтанцовке у Канье Уэста, пока скромно, но уже вполне обоснованно метит в большие артистки. На ее втором альбоме вообще нет проходных песен, и практически в каждую из них влюбляешься моментально.
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Noize MC и Линда «Катацумури»
Неожиданный дуэт, вдохновленный знаменитым японским хокку об улитке, ползущей по склону горы Фудзи. Аллюзии к Стругацким, Пелевину и Нео из «Матрицы» прилагаются.
Джеймс Блейк «Are You Even Real?»
Тревожная фортепьянная пьеса с вкраплениями пронзительных скрипок. Меланхоличный гений современной электроники традиционно не подводит.
The Streets «I Wish You Loved You As Much As You Love Him»
Новый микстейп главного белого рэпера Великобритании, как и полагается, под завязку набит гостями. Веселый, хоть и необязательный междусобойчик.
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Леонид Агутин «По тебе скучают бары»
Беззаботная и слегка раздражающая домашняя вечеринка семейства Варум-Агутиных. Красиво жить не запретишь, но, пожалуй, без видеоряда песня будет лучше восприниматься.
Джулианна Барвик «In Light»
Величественный эмбиент для того, чтобы поставить весь мир на паузу и предаться самосозерцанию. При участии вокалиста Sigur Ros Йонси Биргиссона.
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«Семинар» «Одиночный пикет»
Бодрый панк-дебют московской супергруппы, созданной участниками «Спасибо», «Пасош» и Bicycles for Afghanistan. Альбом ожидается на следующей неделе.