Я устала пить, больше не могу. Как мне выносить эту Москву? Группа «Лютик» поет о безысходности, «Медуза» (с пониманием) представляет премьеру сразу трех клипов

«Лютик» — это проект певицы Саши Москалец из Москвы (Саша поет и играет на укулеле, Тара Москалец продюсирует, а еще они вместе с Юлей Лед выступают в группе Sawage Sour). «Банши» — уже второй ее альбом; он рассказывает о девушке, живущей в мегаполисе, но постоянно тоскующей «по полям, лесам и рекам». К выходу диска «Лютик» выпускает сразу три клипа на песни «Банши», «7 виски-кол» и «Я устала пить». Каждый из них — самостоятельное произведение, но вместе они складываются в общую историю той самой героини. «Медуза» представляет премьеру всех трех видео с комментариями авторов.

Внимание. В некоторых песнях есть мат. Если для вас это неприемлемо, не слушайте их.

ЛЮТИК — БАНШИ ЛЮТИК

Саша Москалец

музыкант

В моей голове — декаданс, внутри меня горит пожар. Я не верю в хороший конец и вынуждена признать: наше будущее выглядит не очень хорошо. Но я не люблю грустить — я считаю, раз уж все пропало, значит время танцевать на костях, громко прощаться и петь песни. Если бы у меня было свое племя, так бы мы встречали ураганы, мор и армии врагов, превосходящих нас числом.

В альбом «Банши» просочилось много тоски и упадничества, но топать ножкой под бит все равно хочется. Мажорные аккорды, энергичные партии — мне хотелось сделать поп-песни, в котором будут гармонично сочетаться моя боль и жажда к жизни.

Банши — мой любимый фольклорный персонаж, это ирландская фея-предвестница беды, которая своим громким криком предупреждает об опасности или близкой смерти. Я люблю таких персонажей, не плохих и не хороших, они находятся в каком-то буферном пространстве между «уже прошло» и «еще не наступило». Мне кажется, я и сама немного такой персонаж.

Думаю, что сейчас для каждого музыканта и всех остальных, создающих свой piece of art, очень важно вкладывать в творчество какое-то значимое послание. Поэтому мы добавили в каждое видео бегущую строку с текстом, который, может быть, сложно назвать манифестом, но слова лучше я не подобрала. Это то, что волнует меня, это то, что сейчас волнует многих, то, с чем я засыпаю и просыпаюсь. Это та среда, в которой растет моя лирика. Не самая приятная, но моя.

ЛЮТИК — 7 виски кол ЛЮТИК

Екатерина Утенышева

режиссер

Релиз сразу трех очень разных клипов одновременно — это, конечно, сумасшествие, огромная нагрузка и большой риск. Но также это совершенно потрясающая возможность высказаться комплексно по целому ряду разных тем и вопросов.

Я люблю думать о том, что это история про алкогольное опьянение, его воздействие на организм и сознание человека: у нас есть «катализатор» («Банши»), «сам процесс» («7 виски кол») и «последствия» («Я устала пить»). Однако, все не так уж и просто, ведь по сути это манифест о женской эмансипации и мощное высказывание Саши, как автора музыки, и мое, как автора видео.

ЛЮТИК — Устала пить ЛЮТИК

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