Spotify заработал в России

Обновлено в 20:00. Spotify официально сообщил, что с 15 июля запускается в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине. Базовая версия приложения с рекламой будет бесплатной, Spotify Premium без рекламы и с возможностью скачивать треки будет стоить в России 169 рублей в месяц.

В российских версиях магазинов приложений App Store и Play Market днем 14 июля появилось приложение Spotify.

Сотрудникам «Медузы» удалось скачать и установить Spotify на айфон и на андроид, зарегистрироваться и прослушать несколько треков.

При этом на официальном сайте Spotify написано, что сервис не доступен в России.

Официально Spotify не объявлял о запуске в России. В начале июля СМИ со ссылкой на источники писали, что стриминговый сервис может начать работать 15 июля.

Spotify объявлял о планах начать работу в России с 2014 года. Несколько раз назывались конкретные предварительные сроки запуска, но по разным причинам он каждый раз откладывался.