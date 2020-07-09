Spotify может запуститься в России с 15 июля

Стриминговый сервис Spotify запустится в России с 15 июля. Об этом со ссылкой на источники сообщают издания Music Business Worldwide и Variety.

По данным источников, российским партнером Spotify станет МТС.

Пользователи соцсетей также заметили, что в описании приложения Spotify в AppStore появилась информация на русском языке; также там добавились ссылки на русскоязычные аккаунты в соцсетях.

В случае, если запуск состоится, это будет первое крупное расширение географии Spotify с февраля 2019 года, когда сервис начал работу в Индии.

Spotify — крупнейший стриминговый сервис в мире, сейчас он работает более чем в 70 странах.

О планах запуститься в России Spotify сообщал с 2014 года. Несколько раз назывались конкретные предварительные сроки запуска, но по разным причинам он каждый раз откладывался.