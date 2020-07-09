Spotify все никак не запустят в России. Но говорят, что уже скоро, совсем скоро Верим-верим! И напоминаем, как долго мы все его ждем
Запуск музыкального стримингового сервиса Spotify в России — это современная версия сказки про мальчика и волка. Из года в год российские издания сообщают, что сервис вот-вот придет на местный рынок. И каждый раз ничего не происходит — то источники подводят, то у самой компании меняются планы (например, из-за коронавируса).
Над запуском Spotify в России уже давно подшучивают: в ВК даже есть группа с названием «Spotify вышел в России?», где каждый день постят одно и то же: текст «Сегодня Spotify не вышел» — и картинку с грустным зеленым смайликом. Описание у группы соответствующее: «Твоя порция разочарования на каждый день».
В твиттере есть аналогичный аккаунт Not Spotify Russia. Главная тема такая: когда же, ну когда в России запустят Spotify…
Однако в июле 2020 года у российских пользователей вновь появилась надежда: издания Music Business Worldwide и Variety со ссылкой на источники сообщили, что сервис заработает в России с 15 июля (а может и в Белоруссии тоже). По информации этих источников, партнером Spotify станет МТС. В свою очередь пользователи соцсетей заметили, что в описании приложения Spotify в App Store появилась информация на русском. Там же можно обнаружить ссылки на русскоязычные аккаунты Spotify в соцсетях.
Если сервис действительно запустят в России — уйдет целая эпоха. Поэтому самое время вспомнить, как Spotify приходил в Россию.
Краткая история запуска Spotify в заголовках российских СМИ. Плюс гифки с Хатико!
Сентябрь 2013
- «Лента.ру»: «СМИ сообщили о запуске Spotify в России в 2014 году»
- Sostav: «Spotify заиграет в России в 2014 году»
Февраль 2014 года
- «Газета.ру»: «„Известия“: музыкальный сервис Spotify открыл представительство в России»
- iGuides: «Приближается запуск Spotify в России»
Февраль 2015
- РБК: «Spotify не задержался. Музыкальный сервис закрыл офис в России»
- «Русская служба Би-би-си»: «Музыкальный сервис Spotify сворачивает бизнес в России»
Июль 2016
- «Ведомости»: «Spotify может выйти в Россию со второй попытки»
- Republic: «Шведский музыкальный сервис Spotify вернется на российский рынок»
Март 2018
- «Югополис»: «Сервис Spotify запустят в России»
- TJournal: «Разработчики Spotify работают над его запуском в России. Но конкретных дат не называют»
- Rozetked: «Spotify наконец-то появится в России?»
Март 2019
- РБК Стиль: «Spotify: готовимся к приходу стримингового сервиса в Россию»
- TJournal: «Spotify близок к выходу в России — в приложении на Android появился русский язык»
- «Югополис»: «Spotify начнет работать в России этим летом»
Август 2019
- «Коммерсант»: «Музыка держит паузу. Стриминговый сервис Spotify отложил запуск в России»
- Ferra: «Крупнейший музыкальный сервис Spotify отменил скорый запуск в России»
Октябрь 2019
- iGuides: «Spotify запустится в России через несколько дней»
Ноябрь 2019
- The Flow: «В Москве появилась наружная реклама Spotify с надписью „скоро“»
- DTF: «Spotify намекнул на запуск сервиса в России в рождественском рекламном ролике»
Январь 2020
- Rusbase: «В приложении Spotify для Android появились цены подписки в России»
Март 2020
- «Коммерсантъ FM»: «Spotify зазвучит в России»
- 3DNews: «Стриминговый музыкальный сервис Spotify будет запущен в России в середине 2020 года»
Апрель 2020
- «Дождь»: «Bloomberg: запуск Spotify в России перенесли из-за коронавируса»
- «Интерфакс»: «Сервис Spotify сохранил планы запуска в России в 2020 году»
Июнь 2020
- «Дождь»: «Spotify снова попытается запуститься в России. Сервис начал переговоры с МТС»
- «Коммерсант»: «Spotify ищет абонентов. Мировой лидер музыкального стриминга попытается прийти в Россию»
Июль 2020
- IT Zine: «Spotify будет в России с 15 июля. Наверное»
- Ferra: «„Многострадальный“ Spotify может запуститься в России уже на следующей неделе. Неужели это наконец-то случится?»
Что пишут в соцсетях?
Да понятно что: издеваются все, не верят!