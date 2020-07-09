Spotify все никак не запустят в России. Но говорят, что уже скоро, совсем скоро Верим-верим! И напоминаем, как долго мы все его ждем

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Запуск музыкального стримингового сервиса Spotify в России — это современная версия сказки про мальчика и волка. Из года в год российские издания сообщают, что сервис вот-вот придет на местный рынок. И каждый раз ничего не происходит — то источники подводят, то у самой компании меняются планы (например, из-за коронавируса).

Над запуском Spotify в России уже давно подшучивают: в ВК даже есть группа с названием «Spotify вышел в России?», где каждый день постят одно и то же: текст «Сегодня Spotify не вышел» — и картинку с грустным зеленым смайликом. Описание у группы соответствующее: «Твоя порция разочарования на каждый день».

В твиттере есть аналогичный аккаунт Not Spotify Russia. Главная тема такая: когда же, ну когда в России запустят Spotify…

Однако в июле 2020 года у российских пользователей вновь появилась надежда: издания Music Business Worldwide и Variety со ссылкой на источники сообщили, что сервис заработает в России с 15 июля (а может и в Белоруссии тоже). По информации этих источников, партнером Spotify станет МТС. В свою очередь пользователи соцсетей заметили, что в описании приложения Spotify в App Store появилась информация на русском. Там же можно обнаружить ссылки на русскоязычные аккаунты Spotify в соцсетях.

Если сервис действительно запустят в России — уйдет целая эпоха. Поэтому самое время вспомнить, как Spotify приходил в Россию.

Краткая история запуска Spotify в заголовках российских СМИ. Плюс гифки с Хатико!

Сентябрь 2013

«Лента.ру»: «СМИ сообщили о запуске Spotify в России в 2014 году»

«СМИ сообщили о запуске Spotify в России в 2014 году» Sostav: «Spotify заиграет в России в 2014 году»

Февраль 2014 года

«Газета.ру»: «„Известия“: музыкальный сервис Spotify открыл представительство в России»

«„Известия“: музыкальный сервис Spotify открыл представительство в России» iGuides: «Приближается запуск Spotify в России»

Февраль 2015

РБК: «Spotify не задержался. Музыкальный сервис закрыл офис в России»

«Spotify не задержался. Музыкальный сервис закрыл офис в России» «Русская служба Би-би-си»: «Музыкальный сервис Spotify сворачивает бизнес в России»

Июль 2016

«Ведомости»: «Spotify может выйти в Россию со второй попытки»

«Spotify может выйти в Россию со второй попытки» Republic: «Шведский музыкальный сервис Spotify вернется на российский рынок»

Март 2018

«Югополис»: «Сервис Spotify запустят в России»

«Сервис Spotify запустят в России» TJournal: «Разработчики Spotify работают над его запуском в России. Но конкретных дат не называют»

«Разработчики Spotify работают над его запуском в России. Но конкретных дат не называют» Rozetked: «Spotify наконец-то появится в России?»

Март 2019

РБК Стиль: «Spotify: готовимся к приходу стримингового сервиса в Россию»

«Spotify: готовимся к приходу стримингового сервиса в Россию» TJournal: «Spotify близок к выходу в России — в приложении на Android появился русский язык»

«Spotify близок к выходу в России — в приложении на Android появился русский язык» «Югополис»: «Spotify начнет работать в России этим летом»

Август 2019

«Коммерсант»: «Музыка держит паузу. Стриминговый сервис Spotify отложил запуск в России»

«Музыка держит паузу. Стриминговый сервис Spotify отложил запуск в России» Ferra: «Крупнейший музыкальный сервис Spotify отменил скорый запуск в России»

Октябрь 2019

iGuides: «Spotify запустится в России через несколько дней»

Ноябрь 2019

The Flow: «В Москве появилась наружная реклама Spotify с надписью „скоро“»

«В Москве появилась наружная реклама Spotify с надписью „скоро“» DTF: «Spotify намекнул на запуск сервиса в России в рождественском рекламном ролике»

Январь 2020

Rusbase: «В приложении Spotify для Android появились цены подписки в России»

Март 2020

«Коммерсантъ FM»: «Spotify зазвучит в России»

«Spotify зазвучит в России» 3DNews: «Стриминговый музыкальный сервис Spotify будет запущен в России в середине 2020 года»

Апрель 2020

«Дождь»: « Bloomberg: запуск Spotify в России перенесли из-за коронавируса»

Bloomberg: запуск Spotify в России перенесли из-за коронавируса» «Интерфакс»: «Сервис Spotify сохранил планы запуска в России в 2020 году»

Июнь 2020

«Дождь»: «Spotify снова попытается запуститься в России. Сервис начал переговоры с МТС»

«Spotify снова попытается запуститься в России. Сервис начал переговоры с МТС» «Коммерсант»: «Spotify ищет абонентов. Мировой лидер музыкального стриминга попытается прийти в Россию»

Июль 2020

IT Zine: «Spotify будет в России с 15 июля. Наверное»

«Spotify будет в России с 15 июля. Наверное» Ferra: «„Многострадальный“ Spotify может запуститься в России уже на следующей неделе. Неужели это наконец-то случится?»

Что пишут в соцсетях?

Да понятно что: издеваются все, не верят!

Максим Иванов