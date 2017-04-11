Американка бросила парня с помощью плейлиста в Spotify

Кирстен Титус из штата Юта бросила своего молодого человека Уайатта, отправив ему плейлист в музыкальном сервисе Spotify. Названия песен сложились в фразу «Ты все еще хочешь целовать меня? Потому что, кажется, я люблю другого, но мы можем остаться друзьями».

Младшая сестра Кирстен, Эрика, нашла плейлист и рассказала о нем у себя в твиттере.

So my sister has gone on a couple of dates with a guy named Wyatt but she likes someone else so she made him a Spotify playlist and... pic.twitter.com/kJmgrUBwqb — Erika (@errikkxa) April 4, 2017

Твит Эрики заметил и Уайатт. Он составил для бывшей девушки плейлист с единственной песней «Заткнись нахрен».

@errikkxa I made her one back btw pic.twitter.com/2ekiEAQqz8 — Wyatt Hall (@wyman778) April 5, 2017

По словам молодого человека, их отношения с Кирстен не были серьезными, и они, скорее всего, останутся друзьями.

Так как сервис Spotify недоступен в России, «Медуза» составила плейлист для расставаний в «Яндекс.Музыке». Пользуйтесь на здоровье (только сами песни лучше не слушать).