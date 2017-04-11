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Американка бросила парня с помощью плейлиста в Spotify

Meduza
09:45, 11 апреля 2017

Кирстен Титус из штата Юта бросила своего молодого человека Уайатта, отправив ему плейлист в музыкальном сервисе Spotify. Названия песен сложились в фразу «Ты все еще хочешь целовать меня? Потому что, кажется, я люблю другого, но мы можем остаться друзьями».

Фото: errikkxa
Фото: errikkxa

Младшая сестра Кирстен, Эрика, нашла плейлист и рассказала о нем у себя в твиттере.

«Моя сестра встречалась с парнем по имени Уайатт, но ей приглянулся кто-то другой и она собрала [для Уайатта] плейлист в Spotify»

Твит Эрики заметил и Уайатт. Он составил для бывшей девушки плейлист с единственной песней «Заткнись нахрен».

«У меня для нее тоже кое-что есть, к слову»

По словам молодого человека, их отношения с Кирстен не были серьезными, и они, скорее всего, останутся друзьями.

Так как сервис Spotify недоступен в России, «Медуза» составила плейлист для расставаний в «Яндекс.Музыке». Пользуйтесь на здоровье (только сами песни лучше не слушать).

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