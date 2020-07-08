«90% фильма все спят» Флешмоб, в котором нужно МАКСИМАЛЬНО скучно описать фильм

Наконец-то флешмоб, в котором чем скучнее, тем лучше! Нужно придумать такое описание фильма, чтобы у других тут же отпало всякое желание его смотреть. Допустим, такое: «Все передрались за право щелкнуть пальцами». И кто после такого пойдет на «Мстители: Финал»!

А вот другие примеры:

Внимание, в тексте есть спойлеры к популярным фильмам! Вы их наверняка уже видели, но все равно на всякий случай предупреждаем.

«Рокетмен»

«Джокер»

«Солнцестояние»

«Гарри Поттер»

«Властелин колец»

«Чарли и шоколадная фабрика»

«Зеленая миля»

«Омерзительная восьмерка»

Еще варианты

Мужик оказался в многомерном шкафу, потому что его задолбало выращивать кукурузу.

Чуваку не дали спокойно пожить на болоте какие-то говорящие твари и любовь всей его жизни.

90% фильма все спят.

Мужик в латексном черном костюме притворяется летучей мышью и творит беспредел в городе, думая, что помогает полиции.

Робот понял, почему люди плачут, и утонул.

Фильм про то, как в джунглях живут, а морды у всех такие синие-синие.

Чуваку дали две таблетки, а он не ту взял.

Она не захотела подвинуться, и он замерз и утонул.

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