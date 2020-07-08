«90% фильма все спят» Флешмоб, в котором нужно МАКСИМАЛЬНО скучно описать фильм
Наконец-то флешмоб, в котором чем скучнее, тем лучше! Нужно придумать такое описание фильма, чтобы у других тут же отпало всякое желание его смотреть. Допустим, такое: «Все передрались за право щелкнуть пальцами». И кто после такого пойдет на «Мстители: Финал»!
А вот другие примеры:
Внимание, в тексте есть спойлеры к популярным фильмам! Вы их наверняка уже видели, но все равно на всякий случай предупреждаем.
«Рокетмен»
«Джокер»
«Солнцестояние»
«Гарри Поттер»
«Властелин колец»
«Чарли и шоколадная фабрика»
«Зеленая миля»
«Омерзительная восьмерка»
Еще варианты
«Интерстеллар»
Мужик оказался в многомерном шкафу, потому что его задолбало выращивать кукурузу.
«Шрек»
Чуваку не дали спокойно пожить на болоте какие-то говорящие твари и любовь всей его жизни.
«Начало»
90% фильма все спят.
«Бэтмен»
Мужик в латексном черном костюме притворяется летучей мышью и творит беспредел в городе, думая, что помогает полиции.
«Терминатор 2»
Робот понял, почему люди плачут, и утонул.
«Аватар» (но может быть «Смурфики»)
Фильм про то, как в джунглях живут, а морды у всех такие синие-синие.
«Матрица»
Чуваку дали две таблетки, а он не ту взял.
«Титаник»
Она не захотела подвинуться, и он замерз и утонул.