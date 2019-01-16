шапито
Медведев — президент, доллар по 30 рублей, 10 яиц в упаковке. Флешмоб, в котором сравнивают 2009-й с 2019-м
Meduza
Изначально #2009vs2019challenge (он же #10yearchallenge и #2009vs2019) — это флешмоб, участники которого выкладывают в соцсети свои фотографии 2009 года и сравнивают их со снимками, сделанными в 2019-м. Вот, например, как за это время изменилась Мария Мотузная.
А вот что произошло с котом Джерри, живущим у редактора «Медузы» Андрея Козенко.
Вскоре в рамках челленджа стали сравнивать вообще все, что могло поменяться (или наоборот — остаться прежним) за 10 лет: валютный курс, президентов, количество яиц в упаковке и даже персонажей популярных фильмов.