Изначально #2009vs2019challenge (он же #10yearchallenge и #2009vs2019) — это флешмоб, участники которого выкладывают в соцсети свои фотографии 2009 года и сравнивают их со снимками, сделанными в 2019-м. Вот, например, как за это время изменилась Мария Мотузная.

А вот что произошло с котом Джерри, живущим у редактора «Медузы» Андрея Козенко.

Вскоре в рамках челленджа стали сравнивать вообще все, что могло поменяться (или наоборот — остаться прежним) за 10 лет: валютный курс, президентов, количество яиц в упаковке и даже персонажей популярных фильмов.