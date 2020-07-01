шапито
Если бы акула играла на гармонике, как бы она это делала — с помощью жабр или пасти? 🤔Попытаемся разобраться
Источник: Meduza
Помните, в 2015 году все спорили о том, как собаки должны носить штаны — на двух задних лапах или на всех четырех? Тогда многие посчитали, что собакам правильнее будет надевать штаны только на задние лапы (но нужно быть осторожнее с хвостом).
Пять лет спустя интернет наконец-то созрел для следующего общественно важного вопроса: если бы акулы играли на губной гармонике, как бы они это делали? С помощью пасти или все-таки жабр? А началось все с поста пользователя твиттера PleaseBeGneiss, к которому он приложил снимки акулы с губной гармоникой. И вот как это могло бы выглядеть:
В комментариях — раскол:
- одни считают, что использовать нужно все, что есть — и жабры, и пасть
- другие отметили, что вопрос некорректный: акула на снимках неправильно держит гармонику!
- третьи утверждают, что вопрос сам по себе глупый, так как все знают, что акулы предпочитают аккордеон.
Редакции «Медузы» удалось найти ответ на ютьюбе — в нем акула использовала пасть, а не жабры.