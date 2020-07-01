Помните, в 2015 году все спорили о том, как собаки должны носить штаны — на двух задних лапах или на всех четырех? Тогда многие посчитали, что собакам правильнее будет надевать штаны только на задние лапы (но нужно быть осторожнее с хвостом).

Пять лет спустя интернет наконец-то созрел для следующего общественно важного вопроса: если бы акулы играли на губной гармонике, как бы они это делали? С помощью пасти или все-таки жабр? А началось все с поста пользователя твиттера PleaseBeGneiss, к которому он приложил снимки акулы с губной гармоникой. И вот как это могло бы выглядеть:

В комментариях — раскол:

одни считают, что использовать нужно все, что есть — и жабры, и пасть

другие отметили, что вопрос некорректный: акула на снимках неправильно держит гармонику!

третьи утверждают, что вопрос сам по себе глупый, так как все знают, что акулы предпочитают аккордеон.

Редакции «Медузы» удалось найти ответ на ютьюбе — в нем акула использовала пасть, а не жабры.

Shark Puppet Son