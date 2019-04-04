«Британия в лучшем своем проявлении»: история дома в Оксфорде с торчащей из крыши акулой

3 апреля в возрасте 74 лет умер радиоведущий «Би-би-си» и житель Оксфорда Билл Хайне. Его запомнят не только как журналиста, но и как борца с системой. Хайне несколько лет добивался разрешения оставить на крыше собственного дома семиметровую скульптуру акулы из стекловолокна.

Christopher Griffin / Alamy / Vida Press

Хайне установил акулу на крыше в 1986 году — в 41-ю годовщину атомной бомбардировки Нагасаки. На вопросы журналистов о том, зачем он это сделал, Хайне отвечал: «Акула должна была выразить чувства тех, кто ощущал себя совершенно беспомощным. Настолько, что был готов пробить дыру в собственной крыше от этого чувства бессилия, гнева и отчаяния. Акула — это высказывание о кампании за ядерное разоружение, о ядерной энергетике, о Чернобыле и Нагасаки»

Городской совет Оксфорда сразу же попытался избавиться от арт-объекта — чиновники заявили, что конструкция угрожает прохожим. Но инженеры опасений не подтвердили. И хотя акула стала городской достопримечательностью, власти продолжали требовать от Хайне убрать надстройку (например, ему предлагали перенести ее в бассейн, но он не соглашался).

Хайне пять лет защищал свою акулу и писал в разные инстанции. Наконец, в 1992 году власти разрешили оставить скульптуру на месте. В своем ответе они сообщили, что боялись разрешить надстройку, потому что тогда другие горожане захотели бы поставить у себя на крыше «бог знает что». Однако за пять лет заявок не поступало. «Любая система контроля должна давать небольшой зазор для динамичных, неожиданных, необычных причуд», — было написано в ответе.

В день смерти Хайне историю с домом вспомнили в твиттере. Оказалось, у многих оксфордцев есть личные воспоминания, связанные с акулой.