Киностудия Pixar опубликовала новый тизер мультфильма «Душа». Он должен был выйти в России 18 июня, но из-за пандемии коронавируса премьера перенеслась — в России и в мире мультфильм впервые покажут 19 ноября 2020 года.

Soul | In Theaters November 20 Pixar

Главный герой мультфильма — школьный учитель музыки Джо Гарднер, который мечтает играть в нью-йоркском джаз-клубе и даже получает такую возможность, но в результате несчастного случая погибает. Его душа попадает в неопределенное место, где находятся души других людей. Там Джо знакомится с душой по имени 22, которая совсем не хочет возвращаться обратно на Землю в виде младенца.

В новом тизере показана история Джо до смерти: он учит детей, общается с родными и мечтает привнести в мир нечто прекрасное с помощью музыки. «Будь готов. Твоя жизнь только начинается», — говорит герой.

Два предыдущих трейлера (на русском):

Душа — Трейлер Disney Россия

Disney Россия

«Душа» — мультфильм режиссера Пита Доктера, снявшего «Головоломку» и получившего премию «Оскар» за мультфильм «Вверх». Также он писал сценарии для «ВАЛЛ-И», «Корпорации монстров» и нескольких частей «Истории игрушек». Роли в «Душе» озвучили Тина Фей и Джейми Фокс.