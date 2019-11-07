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Pixar

Режиссер мультфильма — один из самых известных авторов Pixar Пит Доктер, снявший «Головоломку» и получивший премию «Оскар» за мультфильм «Вверх». Также он писал сценарии для «ВАЛЛ-И», «Корпорации монстров» и нескольких частей «Истории игрушек».

Роли в «Душе» озвучили Тина Фей и Джейми Фокс.

Российская премьера мультфильма назначена на 18 июня 2020 года.