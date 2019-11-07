шапито
У Pixar выходит новый мультфильм. «Душа» — это история о погибшем музыканте, который после смерти попадает в другой мир
Источник: Meduza
Трейлер на русском
Трейлер на английском
Режиссер мультфильма — один из самых известных авторов Pixar Пит Доктер, снявший «Головоломку» и получивший премию «Оскар» за мультфильм «Вверх». Также он писал сценарии для «ВАЛЛ-И», «Корпорации монстров» и нескольких частей «Истории игрушек».
Роли в «Душе» озвучили Тина Фей и Джейми Фокс.
Российская премьера мультфильма назначена на 18 июня 2020 года.