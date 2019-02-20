У Pixar вышел трогательный мультфильм про питбуля и бездомного котенка. Посмотрите на их дружбу прямо сейчас ❤️

Студия Pixar выпустила Kitbull — короткометражный мультфильм про дружбу добродушного питбуля и уличного котенка. Его созданием занимались Росана Салливан и Кэтрин Хендриксон, работавшие над второй частью «Суперсемейки».

Disney•Pixar

Kitbull — часть проекта под названием SparkShorts, в рамках которого на стриминговом сервисе Disney+ будут публиковаться авторские короткометражные мультфильмы. На ютьюб-канале Pixar можно найти и другие примеры работ, попавших в SparkShorts.

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