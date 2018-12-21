Северные олени, Санта и эльфы воюют с Хищником в жестоком рождественском мультфильме 

Студия 20th Century Fox выпустила короткометражный мультфильм про Хищника, жестоко расправляющегося с оленями Санта-Клауса. Животные пытаются отстреливаться из пулеметов и автоматов, но у них ничего не выходит — инопланетянин оказывается хитрее и быстрее. В конце появляются и другие Хищники, которые скрытно наблюдали за этим сражением. Они решают помириться с оленями и Сантой и вручают им корзину с пасхальными яйцами, одно из которых подозрительно напоминает яйцо другого киномонстра — Чужого.

20th Century Fox