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В Новой Зеландии предложили запретить кошек — они оказались слишком опасными хищниками 🐈

Meduza
15:28, 30 августа 2018

Региональный совет Саутленда в Новой Зеландии предложил запретить жителям деревни Омауи заводить кошек. Если решение одобрят, животных нужно будет стерилизовать, чипировать и зарегистрировать у представителей власти. После их смерти владельцы уже не смогут завести новых.

Экологические активисты давно говорят, что кошки ставят под угрозу дикую природу Новой Зеландии. В особой опасности находятся редкие птицы, которые становятся их добычей. Решение, предложенное региональным советом, поможет обезопасить вымирающие виды.

«Экономист Гарет Морган, ставший парламентским кандидатом, давно уже предлагал избавиться от кошек в качестве способа защиты местных видов от, как он их называл, „прирожденных убийц“»

«Мы не ненавидим кошек. Но мы бы хотели, чтобы их владельцы стали ответственнее. А [Омауи] — не место для кошек», — заявил представитель фонда Omaui Landcare Trust Джон Коллинз, поддержавший запрет.

При этом многие новозеландцы заводят кошек для того, чтобы бороться с грызунами. Некоторые жители Омауи уже собираются запустить петицию, направленную против планов регионального совета.

Обсуждение предложения закончится в конце октября.

😺😺😺

Фото в анонсе: Ethan Weil / Unsplash

Фото в анонсе: Ethan Weil / Unsplash

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