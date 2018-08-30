Региональный совет Саутленда в Новой Зеландии предложил запретить жителям деревни Омауи заводить кошек. Если решение одобрят, животных нужно будет стерилизовать, чипировать и зарегистрировать у представителей власти. После их смерти владельцы уже не смогут завести новых.

Экологические активисты давно говорят, что кошки ставят под угрозу дикую природу Новой Зеландии. В особой опасности находятся редкие птицы, которые становятся их добычей. Решение, предложенное региональным советом, поможет обезопасить вымирающие виды.

Economist turned parliamentary candidate Gareth Morgan has long proposed wiping out cats from New Zealand as a way to protect native species from what he called “natural born killers”. pic.twitter.com/pVUhFbwIXf — Eddie Du (@Edourdoo) August 30, 2018

«Мы не ненавидим кошек. Но мы бы хотели, чтобы их владельцы стали ответственнее. А [Омауи] — не место для кошек», — заявил представитель фонда Omaui Landcare Trust Джон Коллинз, поддержавший запрет.

При этом многие новозеландцы заводят кошек для того, чтобы бороться с грызунами. Некоторые жители Омауи уже собираются запустить петицию, направленную против планов регионального совета.

Обсуждение предложения закончится в конце октября.