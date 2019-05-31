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Магия закончилась: теперь кентавры разносят почту, а единороги едят из мусорных баков. Это тизер «Вперед» — нового мультфильма Pixar
Источник: Meduza
Pixar показала тизер своего нового мультфильма «Вперед». Главных героев (между прочим, эльфов!) озвучивают Том Холланд и Крис Пратт — Человек-паук и Звездный Лорд из киновселенной Marvel. Картину поставил режиссер «Университета монстров» Дэн Скэнлон.
Герои мультфильма — двое братьев, отправляющиеся на поиски магии, которая, кажется, безвозвратно покинула этот мир. Без нее кентавры, русалки и другие волшебные существа превратились в обычных жителей мегаполиса — они пользуются телефонами и летают на самолетах. Единороги и вовсе одичали — и начали есть из мусорных баков!
Мировая премьера намечена на 4 марта 2020 года.