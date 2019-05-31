Pixar показала тизер своего нового мультфильма «Вперед». Главных героев (между прочим, эльфов!) озвучивают Том Холланд и Крис Пратт — Человек-паук и Звездный Лорд из киновселенной Marvel. Картину поставил режиссер «Университета монстров» Дэн Скэнлон.

Pixar

Герои мультфильма — двое братьев, отправляющиеся на поиски магии, которая, кажется, безвозвратно покинула этот мир. Без нее кентавры, русалки и другие волшебные существа превратились в обычных жителей мегаполиса — они пользуются телефонами и летают на самолетах. Единороги и вовсе одичали — и начали есть из мусорных баков!

Мировая премьера намечена на 4 марта 2020 года.