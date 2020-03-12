«Неужели все это стоит того, чтобы умирать?» Студия Pixar выпустила новый трейлер мультфильма «Душа»

Студия Pixar представила второй трейлер мультфильма «Душа» от режиссера Пита Доктера («Головоломка», «Вверх»). В «Душе» рассказывается о школьном учителе музыки Джо Гарднере: после скоропостижной смерти он попал в место, где души обретают новые характеры, интересы и таланты, прежде чем вернуться. Там Джо знакомится с душой по имени 22, которая совсем не хочет на Землю, и он пытается ее переубедить.

Трейлер на русском

Disney Россия

Трейлер на английском

Pixar

Премьера мультфильма «Душа» в России намечена на 18 июня.