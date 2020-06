Путин велит плотить нологи! Но айтишники будут платить чуть меньше Только мемы о новом обращении президента к россиянам

Владимир Путин выступил с оповещением о повышении налогов — оно было замаскировано под обращение к россиянам. Хотя ожидалось немного другое!

А начиналось все неплохо, с победы над коронавирусом. Его еще не уничтожили, говорил президент, но вот уже почти-почти. Если потребуется, для окончательной победы Россия «все соберет в кулак».

Путин пообещал продлить доплаты медикам на июль и август, а соцработникам — до середины сентября. Ну и еще в июле на каждого ребенка до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей (если сверху добавить семь тысяч, можно попасть сразу в средний класс).

После этого президент перешел к сути, то есть — налогам! С 1 января 2021 года ставку НДФЛ повысят с 13 до 15%, но только для тех, чей годовой доход составляет больше пяти миллионов рублей.

Судя по всему, не обрадовался даже Big Russian Boss, который обычно денег не считает.

При этом работникам IT-сферы теперь многие завидуют. Путин так описал этот «налоговый маневр»: ставку налога на прибыль для IT-компаний нужно снизить с 20 до 3%, а страховые взносы — с 14 до 7,6%. И не временно, а бессрочно.

Выглядит это все примерно так:

Но о самом важном Путин так и не рассказал. Что он думает об игре The Last of Us Part II и неоднозначной реакции на некоторые сюжетные повороты?🏌️‍♀️

Впрочем, может, оно и к лучшему, что президент проигнорировал ситуацию и главных героев сиквела The Last of Us. А то вдруг было бы как-то так.

Бонус!