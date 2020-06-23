Что говорил Владимир Путин о прогрессивной шкале подоходного налога. Две цитаты

Алексей Дружинин / ТАСС / Scanpix / LETA

7 июня 2018 года, «Прямая линия с Владимиром Путиным»

Как известно, многие предлагают НДФЛ изменить, в том числе и политические партии, которые находятся в оппозиции, но представлены в парламенте. Мы долго думали на этот счет. На первый взгляд дифференцированная шкала налога на доходы физических лиц кажется и выглядит более социально справедливой, то есть кто больше получает доходов, тот должен и больше платить.

Практика сложнее, чем эти теоретические формулы. О чем говорит практика дифференцированного налога на доходы физических лиц прошлых лет? Как только он вводится, часть граждан, которые получают более высокие доходы, начинают различными способами скрывать эти доходы. Начинаются сразу зарплаты дополнительные в конвертах и так далее и так далее.

То есть фискальный результат почти нулевой, а шума много, и ухудшение в целом инвестиционного климата очевидно, поэтому признано это нецелесообразным.

23 июня 2020 года, обращение Владимира Путина к гражданам России

С 2001 года у нас действует плоская шкала налога на доходы физических лиц. И ее введение в свое время позволило вывести зарплаты и доходы из тени, упростить, сделать понятным налоговое администрирование. То, что граждане с разным уровнем доходов платят налог одинаково, по одной ставке в 13%, на первый взгляд, выглядит даже несправедливым. Однако если учесть, что после введения плоской шкалы НДФЛ собираемость налога увеличилась, причем увеличилась значительно, и государство получило возможность направлять эти дополнительные средства на решение социальных задач, то станет ясно, что справедливость здесь абсолютно ни при чем.

Сейчас с учетом нового качества администрирования, внедрения здесь цифровых технологий появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцировано и направлять дополнительные финансовые поступления на решение конкретных, значимых для общества задач.

В этой связи предлагаю следующее: с 1 января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год. Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов в год.