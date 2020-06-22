шапито
Илон Маск перечислил любимые видеоигры. Судя по этому списку, ему нравится, когда человечество страдает
Источник: Meduza
Глава Tesla Илон Маск составил список любимых видеоигр. Выяснилось, что Маску нравятся мрачные антиутопии вроде Deus Ex, BioShock и Half-Life. В этом же списке оказалась Saints Row IV. Это тоже антиутопия, но веселая — играть нужно за бандита, который стал президентом США и, к тому же, получил супергеройские способности.
Полный список выглядит так:
Mass Effect 2
BioShock
Half-Life 2
Fallout 3
Fallout: New Vegas
Saints Row IV
Deus Ex
Маск пояснил, что играет на компьютере, поэтому пропускает игры, которые выходят только на консолях. Однако основатель SpaceX пообещал все же пройти триллер The Last of Us (игра доступна на PS3 и PS4, а ее сиквел — только на PS4).