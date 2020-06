Илон Маск перечислил любимые видеоигры. Судя по этому списку, ему нравится, когда человечество страдает

Volition Inc

Глава Tesla Илон Маск составил список любимых видеоигр. Выяснилось, что Маску нравятся мрачные антиутопии вроде Deus Ex, BioShock и Half-Life. В этом же списке оказалась Saints Row IV. Это тоже антиутопия, но веселая — играть нужно за бандита, который стал президентом США и, к тому же, получил супергеройские способности.

Полный список выглядит так:

Mass Effect 2

Official EA UK

BioShock

PlayStation

Half-Life 2

IGN

Fallout 3

Gamehelper

Fallout: New Vegas

IGN

Saints Row IV

GameSpot

Deus Ex

GameSpot

Маск пояснил, что играет на компьютере, поэтому пропускает игры, которые выходят только на консолях. Однако основатель SpaceX пообещал все же пройти триллер The Last of Us (игра доступна на PS3 и PS4, а ее сиквел — только на PS4).