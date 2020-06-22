Американский музыкант уже три года воюет с грибами. Он ведет инстаграм, в котором всячески унижает своих врагов
В инстаграме есть аккаунт под названием fuck__mushrooms («К черту грибы»), у него 21 тысяча подписчиков. С октября 2017 года там публикуют фотографии грибов, которым показывают средний палец. В описании указано, что средний палец помогает понять понять размер каждого представленного гриба. При этом подписи к постам целиком состоят из оскорблений: автор критикует внешний вид грибов, сравнивает их с опухолью и даже предлагает грибам поесть грязи.
К черту пикнопорус киноварно-красный
К черту энтолому недоразвитую
К черту трутовик березовый
К черту мухомор красный
К черту скутеллинию щитовидную
Кроме того, у fuck__mushrooms есть онлайн-магазин с тематическими товарами: там можно купить подушки, одежду, кружки и записные книжки с изображениями униженных грибов.
Предполагается, что аккаунт ведет музыкант Дэн Керхан из штата Массачусетс. Мы изучили ютьюб-канал с песнями Керхана и, увы, треков про ненавистные грибы не нашли.