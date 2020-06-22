Американский музыкант уже три года воюет с грибами. Он ведет инстаграм, в котором всячески унижает своих врагов

В инстаграме есть аккаунт под названием fuck__mushrooms («К черту грибы»), у него 21 тысяча подписчиков. С октября 2017 года там публикуют фотографии грибов, которым показывают средний палец. В описании указано, что средний палец помогает понять понять размер каждого представленного гриба. При этом подписи к постам целиком состоят из оскорблений: автор критикует внешний вид грибов, сравнивает их с опухолью и даже предлагает грибам поесть грязи.

К черту пикнопорус киноварно-красный

К черту энтолому недоразвитую

К черту трутовик березовый

К черту мухомор красный

К черту скутеллинию щитовидную

Кроме того, у fuck__mushrooms есть онлайн-магазин с тематическими товарами: там можно купить подушки, одежду, кружки и записные книжки с изображениями униженных грибов.

Предполагается, что аккаунт ведет музыкант Дэн Керхан из штата Массачусетс. Мы изучили ютьюб-канал с песнями Керхана и, увы, треков про ненавистные грибы не нашли.

ISA — Prog Metal