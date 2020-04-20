На ферме в Шелеховском районе Иркутской области вырастили Господина Шампиньона — гигантский гриб весом 1,24 килограмма. Обычно шампиньонам для созревания достаточно шести дней. Но Господин Шампиньон (а его действительно так называют) дозревал все восемь. В итоге из Господина Шампиньона сделали пиццу — его огромную шляпу использовали вместо теста. В пиццу добавили сыр, маслины и куриное филе, после чего запекли в духовке. Так и закончилась история иркутского Господина Шампиньона.











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