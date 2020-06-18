Киностудия «Союзмультфильм» показала трех новых героев, которые появятся в новом сезоне мультсериала «Ну, погоди!». Это — барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля.

Новые герои, считает генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская, выглядят актуально и уверенно, они дружелюбны и всегда готовы помочь. «Уверена, зрители полюбят новых персонажей. Нам они очень нравятся», — сказала она. Новые образы из перезапуска «Ну, погоди!», премьера которого намечена на лето 2020-го, станут персонажами-талисманами курорта «Роза Хутор», добавила Осетинская.

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Анонимный художник Дюран уже нарисовал ответный мем, в котором новыми героями «Ну, погоди!» стала семья Евгения Плющенко и Яны Рудковской.