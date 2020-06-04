Волк из «Ну, погоди!» сменил имидж. Он все еще плохой парень, но уже в модных кроссовках и порезанных джинсах

Чебурашку и смешариков в 3D мы уже видели — настало время Волка из «Ну, погоди!». Вот как он будет выглядеть в новом сезоне мультсериала:

Mash опубликовал наброски с обновленным образом Волка. Эти изображения «Союзмультфильм» разослал актерам, которые пробуются на роль Волка — актер Анатолий Папанов, озвучивавший героя в классических эпизодах мультсериала, умер еще в 1987 году. В 2000-х Волка озвучивал актер Игорь Христенко.

По информации издания, всего авторы перепробовали более 50 вариаций с образом Волка. Герою нарисовали 18 разных причесок и 4 варианта хвоста. В «Союзмультфильме» уточнили, что представленный образ — это не окончательный вариант.

Премьера новых серий «Ну погоди!» запланирована на лето 2020-го. Последний выпуск мультсериала, «Поймай звезду», вышел в 2017 году.

Фото в анонсе: «Союзмультфильм» / Youtube