На китайском сайте похвалили российскую колбасу. Теперь российские СМИ распирает от гордости — хотя в Китае эту статью никто не заметил
РИА Новости, «Москва 24», «Известия», «Лента.ру» и другие русскоязычные СМИ 6 июня сообщили: оказывается, китайцы «боготворят» и «воспевают» российскую колбасу. И даже считают ее «незабываемой»! Узнать об этом можно из колонки, размещенной 30 мая на китайском сайте Sina.
«Когда дело доходит до колбас, первое, о чем думают многие, — это невероятно знаменитые длинные палки русской колбасы, — цитируют Sina РИА Новости Крым. — Будучи „воинственным народом“, русские готовят колбасы гораздо большего размера, чем мы обычно встречаем».
О колбасе, судя по «Яндекс.Новостям», написали десятки российских СМИ. В Китае же на публикацию в Sina не обратили особого внимания: под постом о колбасе нет ни одного комментария. К слову, в статье есть предупреждение, что взгляды автора могут не совпадать с мнением Sina. Ну и ладно. Зато какие получились заголовки — и сколько в них гордости!
О чем пишут в СМИ
- РИА Новости Крым: «Китайцы оценили вкус русской длинной колбасы»
- «Родной город»: «Китайцы рассказали, за что боготворят российскую колбасу»
- КМВ Новости: «Китайское издание воспело российскую колбасу»
- «Суть событий»: «Почему в подарок китайцу лучше вместо 40-градусной привезти палку российской колбасы?»
- «Царьград»: «„Почти невозможно забыть“: Sina раскрыла секрет вкуса русской колбасы»
- «Экономика сегодня»: «Жители Китая поделились причинами своего восторга от российской колбасы»
- iReactor: «Китайцы распробовали и восхитились российской колбасой»
- Радио «Комсомольская правда»: «„Ее аромат трудно забыть“: в Китае признались в любви к российской колбасе»
- «ТВ Центр»: «Вслед за мороженным китайцы признались в любви к русской колбасе»
- HotGeo: «Китайский журналист объяснил любовь сограждан к российской колбасе: „В ней больше мяса“»