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РИА Новости, «Москва 24», «Известия», «Лента.ру» и другие русскоязычные СМИ 6 июня сообщили: оказывается, китайцы «боготворят» и «воспевают» российскую колбасу. И даже считают ее «незабываемой»! Узнать об этом можно из колонки, размещенной 30 мая на китайском сайте Sina.

«Когда дело доходит до колбас, первое, о чем думают многие, — это невероятно знаменитые длинные палки русской колбасы, — цитируют Sina РИА Новости Крым. — Будучи „воинственным народом“, русские готовят колбасы гораздо большего размера, чем мы обычно встречаем».

О колбасе, судя по «Яндекс.Новостям», написали десятки российских СМИ. В Китае же на публикацию в Sina не обратили особого внимания: под постом о колбасе нет ни одного комментария. К слову, в статье есть предупреждение, что взгляды автора могут не совпадать с мнением Sina. Ну и ладно. Зато какие получились заголовки — и сколько в них гордости!

О чем пишут в СМИ

Максим Иванов