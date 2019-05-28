Вижу новости, что РПЦ строит храм в Вестеросе. Это правда? (Спойлер: да, но не в том Вестеросе!)

art of line / Shutterstock.com

Цитаты

Материалы с такими заголовками вышли в РИА Новости, «Комсомольской правде», «Ленте.ру» и других российских изданиях. Но речь вовсе не о континенте из «Игры престолов», а о реальном городе в Швеции. По словам пресс-секретаря патриарха Кирилла Александра Волкова, в шведском Вестеросе (а также в городе Лимасол на Кипре) действительно строятся новые храмы, принадлежащие РПЦ.

В соцсети заметки о новых храмах ушли без дополнительных пояснений. Из твитов РИА Новости и, к примеру, «Московского комсомольца» невозможно понять, о каком Вестеросе идет речь — выдуманном или реальном.

Как отреагировали в соцсетях?

На странные заголовки обратили внимание пользователи твиттера. Новость встретили религиозными поговорками из «Игры престолов».

Вспомнили и Его Воробейшество — лидера религиозного движения Воробьи из «Игры престолов». Его члены борются за нравственность и почитают Семерых богов.

Некоторые задались справедливым вопросом: а почему РПЦ строит только в Вестеросе? Ведь это не единственный континент, существующий в «Игре престолов»!