«Отбивали яйца у наших посетителей». Мэр Магадана рассказал, как полиция борется с жителями города, воровавшими яйца у статуй пингвинов

Мэр Магадана Юрий Гришан во время выступления перед журналистами пожаловался на поведение жителей города.

«К сожалению, магаданцы продолжают проявлять не самые лучшие качества. Мы устанавливали эти детские красивые яйца, пингвинов, на них налетели так, будто никогда не видели этих игровых форм, — возмутился Гришан. — Они предназначены для развлечения, для детей в возрасте до шести лет. Уже вызывали полицию. Отбивали яйца у наших посетителей».

Как поясняет «Комсомольская правда», речь идет о происшествии в детской игровой зоне парка «Маяк». Строители устанавливали там игрушечных пингвинов и декоративные яйца. Некоторых посетителей парка это даже слишком впечатлило — и они стали воровать декоративные яйца. В итоге строителям пришлось вызвать полицию. Уголовное дело возбуждать не стали.

ГТРК Магадан