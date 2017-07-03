Заработайте себе на пенсиюИгра «Медузы» и VISA про футбол
шапито

Новозеландский океанариум назвал самого непослушного пингвина месяца

Meduza
14:55, 3 июля 2017

Каждый месяц Национальный океанариум Новой Зеландии выбирает самого послушного и самого непослушного пингвинов. Фотографии птиц, отличившихся поведением, вывешивают на специальном стенде.

В июне самым непослушным пингвином стал Тимми. Как указано на табличке, он воровал рыбу и сбивал с ног других пингвинов. Лучшей оказалась Бетти — она хорошо плавает и терпеливо ждет свою рыбу.

Every month our penguin keepers tell the world about our naughtiest and best behaved penguins! This was the list for June....

Опубликовано National Aquarium of New Zealand 1 июля 2017 г.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться