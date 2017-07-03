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Новозеландский океанариум назвал самого непослушного пингвина месяца
Каждый месяц Национальный океанариум Новой Зеландии выбирает самого послушного и самого непослушного пингвинов. Фотографии птиц, отличившихся поведением, вывешивают на специальном стенде.
В июне самым непослушным пингвином стал Тимми. Как указано на табличке, он воровал рыбу и сбивал с ног других пингвинов. Лучшей оказалась Бетти — она хорошо плавает и терпеливо ждет свою рыбу.
Every month our penguin keepers tell the world about our naughtiest and best behaved penguins! This was the list for June....Опубликовано National Aquarium of New Zealand 1 июля 2017 г.