Трейлер «Довода» Кристофера Нолана показали в игре Fortnite Выйдет ли фильм в срок, неясно

Вышел новый трейлер фильма Кристофера Нолана «Довод». О сюжете по-прежнему неизвестно практически ничего. Главный герой (его играет Джон Дэвид Вашингтон) знает только слово «Довод», которое может «открыть правильные двери». Еще протагонист способен управлять временем — и должен таким образом предотвратить Третью мировую войну.

Трейлер на английском

Warner Bros. Pictures

Трейлер на русском

WBRussia

Примечательно, что премьера трейлера состоялась в игре Fortnite. Ранее в игре показывали сцену из девятого эпизода «Звездных войн», а рэпер Трэвис Скотт устраивал виртуальный концерт, который посмотрели больше 12 миллионов игроков. По словам организатора церемонии The Game Awards Джеффа Кили, летом в Fortnite можно будет посмотреть один из фильмов Нолана целиком.

Как заметили журналисты, в отличие от первого трейлера, в новом ролике не указана дата выхода фильма — 17 июля 2020 года. Она осталась только в описании трейлера. Возможно, студия опасается, что премьеру придется перенести из-за пандемии.

В «Доводе» также снялись Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Майкл Кейн, Кеннет Брана и Юрий Колокольников.