В твиттере опубликовали тизер нового фильма Кристофера Нолана «Принцип». Ранее это же видео показывали в кинотеатрах перед сеансами других картин — но только сейчас его выложили в интернет в нормальном качестве.

Нолан как всегда держит зрителей в полном неведении. Сюжет фильма до сих пор хранится в тайне, известно лишь, что это шпионский триллер. Первый тизер мало что проясняет: в опубликованном видео герой Джона Дэвида Вашингтона («Черный клановец») под гнетущую музыку ходит по комнате, рассматривая пулевые отверстия. На этом все!

Премьера «Принципа» намечена на июль 2020 года. В актерский состав помимо Вашингтона входят Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики («Агенты А.Н.К.Л.»), Химеш Патель («Yesterday») и Юрий Колокольников.